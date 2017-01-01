Стали відомі подробиці замаху на Осмаєва

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Екс-командир батальйону ім Джохара Дудаєва Адам Осмаєв

За словами нардепа Мосійчука, кілер був підготовлений в Росії

Народний депутат України Ігор Мосійчук розповів подробиці замаху на життя екс-командира батальйону ім Джохара Дудаєва Адама Осмаєва.

За словами нардепа, під виглядом французького журналіста підготовлений в Росії кілер, через помічницю Савіка Шустера домовився про цикл інтерв'ю з Адамом та Аміною Окуєвою.

«Сьогодні відбулась вже четверта їхня зустріч. Їдучи в автомобілі з Аміною і Адамом кілер зупинився і попросив пересісти їх обох на заднє сидіння щоб нібито зробити фото для журналу. Коли вони пересіли кілер сказав, що привіз їм подарунок - дістав пістолет «Глок» і тричі вистрілив в Адама», - написав у Facebook Мосійчук.

Наразі в Осмаєва переламані ключиці, пробиті легені і кулі застрягли в хребті.

«В момент коли кілер почав стріляти по Адаму миттєво спрацювала реакція в Аміни і вона у відповідь випустила чотири кулі. По суті, цим самим нейтралізувавши нападника. В кілера чотири кульових поранення, стан стабільний, видалена частина легень», - додав нардеп.

Як повідомлялося, стрілянина на Подолі сталася сьогодні о 16:49. Пізніше стало відомо, що в результаті стрілянини отримав поранення Адам Осмаєв.

Столична поліція відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство екс-бійця полку «Київ» Аміну Окуєву та її чоловіка екс-керівника миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва.

Лікарі кажуть, що життю поранених під час стрілянини на Подолі у Києві нічого не загрожує.