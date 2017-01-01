Стало відомо, хто з європарламентарів голосував проти безвізу для України

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Повний список тих, хто голосував проти безвізу для України Повний список тих, хто голосував проти безвізу для України

Європейський парламент оприлюднив поіменні результати голосування по резолюції про скасування візового режиму для України.

З семи з половиною сотень парламентаріїв за безвіз для України проголосував 521. При цьому 75 осіб висловилися проти, ще 36 утрималися.

Практично всі, хто проголосував проти, виявилися праворадикалами. Це - дві групи, які склали 60 осіб з 75, які проголосували проти. Причиною може стати те, що праворадикали часто підтримують політику Російської Федерації, до того ж, для націоналістичних партій логічно блокувати безвізові ініціативи.

Крім правих радикалів проти безвіза для України проголосували позафракційні, ще по три голоси дали ліві (екс-комуністи) і консерватори. Також в переліку виявилася одна представниця Європейської народної партії, представниця Франції з команди Франсуа Фійона, який дотримується проросійських поглядів.

Що стосується національного складу тих, хто проголосував проти, виявилося, що більшість з них - представники трьох країн: Італія (18), Великобританія (16) і Франція (16). Крім цього, проти виявилося сім голландців, шість греків, чотири німці, чотири австралійця, двоє шведів, по одному депутату з Бельгії, Польщі та Чехії.

Групу 36 парламентаріїв, що утрималися, формують в більшості своїй дві держави - Британія (13) і Франція (11). Також утрималося троє бельгійців, два кіпріота і по одній людині від Італії, Данії, Польщі, Словаччини, Угорщини, Фінляндії та Чехії.

Цікаво, що з Британії утрималися переважно представники правлячої партії, яка зараз виводить країну з ЄС.

Як повідомляв «Главком», 6 квітня Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.

У Європейському парламенті розповіли, з якими країнами ЄС і Шенгенської зони діятиме безвізовий режим для українців.

Документ про лібералізацію візового режиму мають підписати президент Європарламенту та головуючий у Раді ЄС представник Мальти. Рішення набуде чинності на 20-й день після опублікування документа. Експерти кажуть, що вже з середини червня українці, які мають біометричні паспорти, зможуть здійснювати короткотермінові (до 90 днів упродовж півроку) подорожі до Євросоюзу з туристичною метою.

Міністерство закордонних справ України очікує, що Рада ЄС найближчими тижнями схвалить остаточне рішення стосовно лібералізації візового режиму для громадян України.

Для набуття чинності рішення про надання безвізу Україні потрібно пройти ще 5 етапів.

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