Порошенко в понеділок вирушить до Берліна на зустріч із Меркель

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Петро Порошенко і Ангела Меркель

В середині місяця Ангела Меркель проводила переговори з президентами Росії і Франції

Президент України Петро Порошенко у понеділок, 30 січня, має намір відвідати Берлін і провести зустріч із канцлером ФРН Ангелою Меркель. Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко.

«Президент у понеділок відвідає Берлін, де у нього відбудуться переговори з Меркель», – розповів Цеголко журналістам у п'ятницю в Києві.

За його словами, основною темою переговорів стане ситуація на Донбасі і реалізація Мінських угод.

Нагадаємо, що в середині місяця Ангела Меркель проводила переговори із президентами Росії і Франції Путіним і Олландом, і під час цієї розмови було досягнуто домовленості про подальшу роботу над проблемами Донбасу в рамках «нормандського формату».

Також відомо, що Порошенко планує відвідати США наступного місяця.

Як повідомляв «Главком», лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко вирушить до США 29 січня.

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