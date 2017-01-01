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    Порошенко в понеділок вирушить до Берліна на зустріч із Меркель

    • Сьогодні, 12:37
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    <em>Петро Порошенко і Ангела Меркель</em>
    Петро Порошенко і Ангела Меркель

    В середині місяця Ангела Меркель проводила переговори з президентами Росії і Франції

    Президент України Петро Порошенко у понеділок, 30 січня, має намір відвідати Берлін і провести зустріч із канцлером ФРН Ангелою Меркель. Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко.

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    «Президент у понеділок відвідає Берлін, де у нього відбудуться переговори з Меркель», – розповів Цеголко журналістам у п'ятницю в Києві.

    За його словами, основною темою переговорів стане ситуація на Донбасі і реалізація Мінських угод.

    Нагадаємо, що в середині місяця Ангела Меркель проводила переговори із президентами Росії і Франції Путіним і Олландом, і під час цієї розмови було досягнуто домовленості про подальшу роботу над проблемами Донбасу в рамках «нормандського формату».

    Також  відомо, що Порошенко планує відвідати США наступного місяця.

    Як повідомляв «Главком», лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко вирушить до США 29 січня. 

    Читайте також статтю «Главкома»: «З миру по нитці – Тимошенко сорочка. Хто і як фінансує «Батьківщину» (ДОСЛІДЖЕННЯ)»

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