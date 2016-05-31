Стало відомо, скільки Бондарчук заплатив за свою свободу

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Сергій Бондарчук

Сергій Бондарчук сплатив близько 75 тисяч фунтів стерлінгів

Екс-керівник «Укрспецекспорту» Сергій Бондарчук, якого затримали 15 березня в Лондоні в рамках екстрадиційного процесу, вийшов під заставу близько 75 тисяч фунтів стерлінгів. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

«Застава, яку сплатив С.Бондарчук, аби ще попити чаю з молоком у межах Лондона, склала близько 75 тисяч фунтів стерлінгів», - написала вона.

Нагадаємо, сьогодні, 17 березня, близько 15-ї години Луценко повідомив, що 15 березня в рамках екстрадиційного процесу в Лондоні було взято під арешт екс-керівника «Укрспецекспорту» Сергія Бондарчука.

Не минуло й години, як Бондарчук спростував цю заяву Луценка, заявивши, що перебуває на волі.

У Генпрокуратурі пояснили, що Бондарчука випустили під заставу, що передбачено британськими законами.

Як відомо, Сергій Бондарчук є підозрюваним у заволодінні державними коштами у сумі 7,5 мільйона доларів. 21 січня 2015 року Головна військова прокуратура повідомила Бондарчуку про підозру у заволодінні коштами «Укрспецекспорту». 16 лютого того ж року Управлінням боротьби з організованою злочинністю Головного управління МВС Києва його було оголошено в розшук.

Бондарчук – офіцер СБУ, бізнесмен, згодом народний депутат України, з 2005-го по 2010 роки – голова Державної компанії з імпорту та експорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт». У цей же період президент Віктор Ющенко нагородив його орденом «За заслуги» та званням Героя України.