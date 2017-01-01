Standard & Poor's прогнозує падіння рейтингів російських банків

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Нині середній рейтинг російських банків – «В», що є одним з найнижчих середніх рейтингів для банківських секторів регіону ЕМЕА (Європа, Близький Схід, Африка)

Рейтингове агентство S&P очікує погіршення рейтингів російських банків в поточному році. Про це йдеться в звіті S&P Global Ratings, пише ТАСС.

«Негативні рейтингові дії відносно російських банків, як і раніше, дуже ймовірні», - зазначено в звіті.

На даний час середній рейтинг російських банків – «В», що є одним з найнижчих середніх рейтингів для банківських секторів регіону ЕМЕА (Європа, Близький Схід, Африка).

«Він (рейтинг «B») відображає нашу думку про високі ризики операційного середовища, які чинять негативний вплив на основні фінансові показники банків. В той же час середній рейтинг семи найбільших банків, що мають рейтинги S&P Global Ratings, на частку яких припадає близько 40% активів банківської системи, - «ВВ», що відображає можливість отримання підтримки від держави і більш високий рівень оцінок власної кредитоспроможності банків», - зазначає S&P.

Довгострокові рейтинги 15 з 28 рейтингованих агентством російських банків мають «негативні» прогнози або поміщені в список CreditWatch («рейтинги на перегляді») з негативними очікуваннями.