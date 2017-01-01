ЗМІ назвали суму угоди з продажу української «дочки» «Сбербанку»

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Після продажу української «дочки» «Сбербанку» актив буде перейменований в Norvik bankа

Сбербанк Росії заявив про продаж 100% акцій українського дочірнього банку

Сума операції з продажу української «дочки» «Сбербанку» склала «приблизно $ 130 млн», пише газета «Коммерсант» з посиланням на власні джерела.

«Мова йде приблизно про $ 130 млн. Це можна порівняти з капіталом українського ПАТ «Сбербанк», який, згідно з міжнародною звітністю за січень - вересень 2016 року, становить $ 144 млн (більш пізні дані відсутні)», - пише газета.

За словами джерел, всі кошти надійдуть покупцеві після вступу в силу договору купівлі-продажу.

Раніше російський бізнесмен Григорій Гусельников в ефірі радіо «Ехо Москви» заявив, що після завершення угоди з продажу української «дочки» «Сбербанку» актив буде перейменований в Norvik bankа, основним акціонером якого він є.

Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» щодо низки юридичних осіб. Санкції, зокрема, торкнуться ПАТ «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ банк», ПАТ «БМ банк».

Російські банки перестали виплачувати пенсії в Україні.

27 березня Сбербанк Росії заявив про продаж 100% акцій українського дочірнього банку.

Мажоритарним акціонером консорціуму, який придбав українську «дочку» Сбербанку, є громадянин Великобританії Саїд Гуцерієв. Він – син російського мільярдера Михайла Гуцерієва.

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