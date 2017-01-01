Стала відома нова назва української «дочки» Сбербанку

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Російський Сбербанк «самостійно відповідає за свій бренд» і тому «забере» його, зазначив Гусельников

Українська «дочка» Сбербанку після продажу консорціуму латвійського Norvik Banka і компанії Саїда Гуцерієва змінить назву.

Про це заявив власник Norvik Banka Григорій Гусельников, повідомляє «Ехо Москви».

«По всій видимості, він (банк) буде носити ім’я Norvik Banka, оскільки буде дочірнім відносно до європейського Norvik Banka», – повідомив Гусельников.

За його словами, російський Сбербанк «самостійно відповідає за свій бренд» і тому «забере» його. Він також визнав, що покупці не хотіли б зберігати існуючу назву через «негативні вуличні моменти».

«Для того, щоб далі не нагнітати обстановку, заспокоїти, цей бренд буде замінений і банк буде функціонувати як європейський банк, яким він і буде», – заявив власник Norvik Banka.

Гусельников також повідомив, що переговори про покупку йшли кілька місяців і збіглися за часом з протестами проти російських банків на Україні.

Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» щодо низки юридичних осіб. Санкції, зокрема, торкнуться ПАТ «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ банк», ПАТ «БМ банк».

Російські банки перестали виплачувати пенсії в Україні.

27 березня Сбербанк Росії заявив про продаж 100% акцій українського дочірнього банку.

Мажоритарним акціонером консорціуму, який придбав українську «дочку» Сбербанку, є громадянин Великобританії Саїд Гуцерієв. Він – син російського мільярдера Михайла Гуцерієва.

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