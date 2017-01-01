Російський мільйонер про купівлю «Сбербанку» в Україні: розраховую на прибуток

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Гусельников планує, що спочатку українська «дочка» Сбербанку буде мати назву Norvik

Акціонер латвійського Norvik Banka, російський мільйонер Григорій Гусельников повідомив Громадському, що його банк налаштований викупити дочірній «Сбербанк Росії» в Україні, тому що, у першу чергу, розраховує на прибуток.

«Будь-який підприємець робить щось для того, щоб заробити гроші. Я бачу в цьому активі можливість входження на український ринок. Вважаю, що це якісна платформа і доволі великі інвестиції вже зроблені у цей банк, тому купити його зараз доволі велика вдача», — сказав він.

Він не озвучив суму угоди, водночас зазначив, що це «тризначне число мільйонів доларів».

За словами Гусельнікова, він підтримує «європейський шлях розвитку України».

«Це ринок, в який ми віримо, тому що ми вітаємо європейський вибір України і ті, події, які сталися останнім часом. Ми вважаємо, що в країні є доволі великі перспективи для розвитку», — зазначив він.

Гусельников планує, що спочатку банк буде мати назву Norvik.

Коментуючи відносини родини свого партнера Саїда Гуцерієва з російською владою, він зазначив, що не знає, які саме зараз стосунки «у них з російською владою, але будь-який бізнесмен в РФ боїться російської влади і є підпорядкованим владі суб’єктом».

Саїд Гуцерієв є сином російського олігарха Михайла Гуцерієва. І Саїд, і Григорій мають британське громадянство і не проживають в Росії.

Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» щодо низки юридичних осіб. Санкції, зокрема, торкнуться ПАТ «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ банк», ПАТ «БМ банк».

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Мажоритарним акціонером консорціуму, який придбав українську «дочку» Сбербанку, є громадянин Великобританії Саїд Гуцерієв. Він – син російського мільярдера Михайла Гуцерієва.

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