Стець про рішення суду в Гаазі: світ не готовий до наслідків визнання Росії терористом

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Юрій Стець

Міністр інформаційної політики каже, що світ не готовий знищити Росію

Міжнародний суд ООН не визнав достатніми докази України щодо фінансування Російської Федерацією тероризму через наслідки такого рішення. Таку думку в ефірі телеканалу «112 Україна» висловив міністр інформаційної політики Юрій Стець.

«Все і одразу не буває. У суді теж є люди, які розуміють, що коли вони визнають Росію країною-терористом - це матиме свої наслідки, а допоки світ не готовий до цих наслідків. Це ключова проблема для України – світ не готовий до цих наслідків. Кожен суддя у суді ООН брав це до уваги. Як ставляться до терористів у більшості країн світу? Їх знищують. Чи готовий світ знищити Росію? Ні», - зазначив він.

Водночас Стець переконаний, що невизнання на даному етапі судом ООН того, що Російська Федерація фінансує бойовиків на Донбасі не означає, що Росія припинила бути країною-агресором для світової спільноти. «Чи означає це (проміжне рішення суду ООН, - ред.), що Росія перестала бути країною-агресором? Ні. Тому наступні, і наступні кроки мають посилювати позицію України. І позиції країн, які підтримують позицію України у цьому питанні, що Росія є терористом. Доказів цьому безліч. Докази українська сторона надала і інші країни ці докази так само мають», - сказав він.

Стець додав, що загалом, на його думку, проміжне рішення, винесене судом ООН за позовом України до Російської Федерації, дуже позитивне. «Нарешті офіційно на найвищому рівні в світі визнано, що Росія є стороною конфлікту. Це перший документ, який свідчить про те, що Росія є стороною конфлікту, а не стороннім глядачем, як цього дуже хотіла Росія. Це перший крок до того, щоб Росія відповідала перед усім світом за військову агресію, яку вона веде тут, на території України. До порівняння з Сирією, де поки подібних рішень немає», - зазначив він.

Нагадаємо, 19 квітня, Міжнародний суд ООН не побачив умов, необхідних для визначення додаткових заходів відносно прав, які порушуються в Україні на основі Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Також Міжнародний суд ООН визначив, що Росія має утриматися від обмежень відносно Меджлісу кримськотатарського народу та забезпечити доступність освіти у Криму українською мовою.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що рішення суду ООН заклало перші практичні міри, які приведуть Путіна та його оточення на лаву підсудних.

Відомий адвокат кримських татар Микола Полозов водночас не вірить у відновлення Росією діяльності Меджлісу після рішення суду ООН.

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