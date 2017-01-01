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    Стрілянину в Орландо влаштував колишній військовослужбовець США

    • Сьогодні, 23:31
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    Поліція Орландо встановила особу чоловіка, який влаштував стрілянину
    Поліція Орландо встановила особу чоловіка, який влаштував стрілянину

    Жертвами стрілянини в Орландо стало чотири людини

    Поліція Орландо встановила особу чоловіка, який влаштував стрілянину в офісі.

    Про це повідомляється в твіттері окружного шерифа.

    «Стрільцем виявився Джон Роберт Ньюман-молодший, білий чоловік, 45 років. Він жив один - ніяких рідних в окрузі. Ветеран армії, демобілізувався в 1999 році», - сказав шериф Джеррі Демінгс.

    Нагадаємо, у Орландо (штат Флорида, США) відбулася стрілянина в одній з промислових зон в передмісті. Раніше повідомлялося про п'ять жертв стрілянини.

    За попередньою інформацією, стрілянину вчинив незадоволений колишній співробітник.

    США ветеран Флорида
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