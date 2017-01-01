Стрілянину в Орландо влаштував колишній військовослужбовець США

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Поліція Орландо встановила особу чоловіка, який влаштував стрілянину

Жертвами стрілянини в Орландо стало чотири людини

Поліція Орландо встановила особу чоловіка, який влаштував стрілянину в офісі.

Про це повідомляється в твіттері окружного шерифа.

«Стрільцем виявився Джон Роберт Ньюман-молодший, білий чоловік, 45 років. Він жив один - ніяких рідних в окрузі. Ветеран армії, демобілізувався в 1999 році», - сказав шериф Джеррі Демінгс.

Нагадаємо, у Орландо (штат Флорида, США) відбулася стрілянина в одній з промислових зон в передмісті. Раніше повідомлялося про п'ять жертв стрілянини.

За попередньою інформацією, стрілянину вчинив незадоволений колишній співробітник.