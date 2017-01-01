Суд опублікував повістку про виклик Януковича на засідання 18 травня

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Віктор Янукович

Засідання Оболонського райсуду Києва призначено на 10 ранку 18 травня

Оболонський районний суд Києва викликав колишнього президента України Віктора Януковича у справі про державну зраду на засідання 18 травня. Електронну копію повістки оприлюднено в п’ятницю на сайті Судової влади України.

«Оболонський районний суд міста Києва викликає Вас як обвинуваченого на 10:00 18 травня 2017 року у справі із обвинувачення Януковича Віктора Федоровича у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.5 ст.27, ч.2 ст.437 Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

У повістці також йдеться, що стороні захисту Януковича надано програмну можливість для участі їхнього підзахисного в підготовчому судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Нагадаємо, 4 травня розпочався судовий процес над колишнім президентом Віктором Януковичем.

Оболонський районний суд Києва оголосив перерву у підготовчому засіданні у справі за обвинуваченням Януковича у державній зраді. Його перенесено на 18 травня.

Як повідомляв «Главком», сторона обвинувачення клопотатиме про найвищу міру покарання для Януковича – довічне позбавлення волі.

Напередодні стало відомо, що Інтерпол зняв екс-президента Януковича з розшуку.

28 листопада 2016 року генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, скоєних з метою зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч. 1. ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ККУ.

20 січня 2017 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.

14 березня Генпрокуратура передала справу про держзраду Януковича до Печерського районного суду. Згодом кримінальне провадження про держзраду Януковича передали до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності.

Апеляційний суд Києва 28 березня визначив, що кримінальне провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича розглядатиме Оболонський районний суд Києва.