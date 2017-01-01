Суд призупинив дію скандального «антимігрантського» указу Трампа

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Противник указу у Нью-Йорку

Постанова окружного суду Нью-Йорка стосується лише частини указу президента

Федеральний окружний суд Нью-Йорка в суботу ввечері прийняв рішення призупинити депортацію з США громадян, які підпадають під заборону на в'їзд до країни, повідомляє AP.

Постанова судді торкнулася лише частини імміграційного указу президента США Дональда Трампа, згідно з яким тимчасово заборонений в'їзд до США для громадян семи мусульманських країн. Зокрема, під рішення судді підпадають громадяни, які прибули до США за діючою американською візою.

Суд прийняв рішення після того, як адвокати Американського союзу захисту громадянських свобод подали клопотання від імені громадян семи мусульманських країн, які після набуття чинності указу були затримані в аеропортах по всій країні.

Як повідомляв «Главком», петицію з вимогою скасувати указ Дональда Трампа про заборону на 90 днів в'їзду в США громадян із семи ісламських держав також підписали 18 нобелівських лауреатів.

Джерело: Новое Время