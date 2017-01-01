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    У США заборонили діяльність лобістів

    • Сьогодні, 03:20
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    Фото:&nbsp;Associated Press
    Фото: Associated Press

    Відповідний указ Трамп підписав сьогодні

    Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заборонив в країні діяльність організацій, які офіційно лобіюють інтереси іноземних урядів. Діяльність інших організацій лобістів заборонена на 5 років.

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    Про це повідомляє агентство Associated Press.

    Трамп заявив, що люди, які хочуть допомогти йому «знову зробити Америку Великою» повинні сфокусуватися на тому, що вони можуть зробити для американського народу, а не на прибутку, який вони зможуть отримати з торгівлі своїм впливом після служби в уряді.

    Він також нагадав, що він часто повторював про заборону діяльності лобістів під час виборчої кампанії, а «тепер ми запустили це в дію».

    Як відомо, президент США піддався шквалу критики через «антимігрантський» указ. Петицію щодо його відміни підписало вже 18 нобелівський лауреатів.

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