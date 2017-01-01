У США заборонили діяльність лобістів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Associated Press

Відповідний указ Трамп підписав сьогодні

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заборонив в країні діяльність організацій, які офіційно лобіюють інтереси іноземних урядів. Діяльність інших організацій лобістів заборонена на 5 років.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Трамп заявив, що люди, які хочуть допомогти йому «знову зробити Америку Великою» повинні сфокусуватися на тому, що вони можуть зробити для американського народу, а не на прибутку, який вони зможуть отримати з торгівлі своїм впливом після служби в уряді.

Він також нагадав, що він часто повторював про заборону діяльності лобістів під час виборчої кампанії, а «тепер ми запустили це в дію».

Як відомо, президент США піддався шквалу критики через «антимігрантський» указ. Петицію щодо його відміни підписало вже 18 нобелівський лауреатів.