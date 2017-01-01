Президент Франції жорстко відповів на заяви Трампа щодо Brexit

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Франсуа Олланд

Також Олланд розкритикував США за відмову приймати біженців

Європа повинна дати «тверду відповідь» на заяви президента США Дональда Трампа, відповідно до яких він привітав вихід Великобританії з Євросоюзу та оголосив про відмову США приймати біженців. Про це Олланд заявив в суботу на саміті середземноморських країн ЄС у Лісабоні.

«Коли такі заяви лунають із боку президента США, і коли він говорить про «Brexit» як про модель для інших країн, я думаю, ми повинні відповісти», – сказав Олланд.

Він також наполіг на тому, що за відмову приймати біженців з кількох країн Вашингтон також має нести відповідальність в час. Олланд зазначив, що у відносинах з новим господарем Білого дому країни ЄС повинні зайняти тверду позицію, захищаючи загальноєвропейські інтереси.

«Якщо Трамп відмовляється приймати біженців, в той час як Європа це робить, доведеться відповідати», – додав він.

«Речі, які ми чуємо зі Сполучених Штатів, потурають екстремістському популізму, підтримують ідею, що не буде більше Євросоюзу, що ми більше не повинні залишатися разом, не повинні приймати біженців, що нам слід поставити під сумнів наші угоди про клімат, що ми повинні займатися протекціонізмом. Але ЄС виступає проти протекціонізму. Європа не закрита. У нас є цінності і принципи», – сказав президент Франції.

Напередодні під час зустрічі з прем’єр-міністром Великобританії Терезою Мей президент США заявив, що вітає рішення Великої Британії вийти з Європейського Союзу.

Як відомо, Дональд Трамп п'ятницю підписав «антимігрантський» указ, згідно з яким Держдеп зобов'язується на 120 днів зупинити дію програми для мігрантів Refugee Admissions Program, яка поширюється на всі країни.

Джерело: Радіо Свобода