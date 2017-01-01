  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Суд відправив під арешт активіста ОУН, затриманого 9 травня в Києві

    • Сьогодні, 12:00
    • Розсилка
    Представник Добровольчого руху ОУН Василь Парфенков
    Фото: прес-служба Добровольчого руху ОУН
    Представник Добровольчого руху ОУН Василь Парфенков

    Парфенкову обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту

    Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту представнику Добровольчого руху ОУН Василю Парфенкову.

    Про це повідомляє прес-служба організації.

    «...Закінчився суд над затриманим під час учорашнього (9 травня. – Ред.) штурму офісу Добровольчого руху ОУН бійцеві Василю Парфенкову... Василю обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, вранці 9 травня активісти із заблокованого офісу ОУН у Києві кидали яйця, картоплю, пакети з фарбою і димові шашки в учасників ходи «Ніхто не забутий, ніщо не забуте».

    Після цього поліція затримала 24 активістів Організації українських націоналістів за підозрою в хуліганстві. Під будівлею Печерського відділення поліції у столиці почався пікет.

    Пізніше Добровольчий рух «Організація українських націоналістів» оприлюднив фотографії розгромленого офісу у Києві

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Суд відправив під арешт активіста ОУН, затриманого 9 травня в Києві
    Суд відправив під арешт активіста ОУН, затриманого 9 травня в Києві
    Суд відправив під арешт активіста ОУН, затриманого 9 травня в Києві
    Суд відправив під арешт активіста ОУН, затриманого 9 травня в Києві
    Суд відправив під арешт активіста ОУН, затриманого 9 травня в Києві
    Фото: прес-служба Добровольчого руху ОУН

    Читайте також
    Київ Друга світова війна ОУН-УПА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ