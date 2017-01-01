Суд відправив під арешт активіста ОУН, затриманого 9 травня в Києві
- Сьогодні, 12:00
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Парфенкову обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту
Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту представнику Добровольчого руху ОУН Василю Парфенкову.
Про це повідомляє прес-служба організації.
«...Закінчився суд над затриманим під час учорашнього (9 травня. – Ред.) штурму офісу Добровольчого руху ОУН бійцеві Василю Парфенкову... Василю обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вранці 9 травня активісти із заблокованого офісу ОУН у Києві кидали яйця, картоплю, пакети з фарбою і димові шашки в учасників ходи «Ніхто не забутий, ніщо не забуте».
Після цього поліція затримала 24 активістів Організації українських націоналістів за підозрою в хуліганстві. Під будівлею Печерського відділення поліції у столиці почався пікет.
Пізніше Добровольчий рух «Організація українських націоналістів» оприлюднив фотографії розгромленого офісу у Києві.