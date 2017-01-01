Суд визнав загибель 23-річного українського солдата наслідком збройної агресії Росії

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Росія своїми діями порушила Статут ООН, Загальну декларацію прав людини, Будапештський меморандум, вважає Феміда

Деражнянський районний суд Хмельницької області визнав юридичний факт загибелі 23-річного командира відділення аеромобільно-десантного взводу військової частини А0284 Володимира Соломчука біля міста Щастя (зона АТО) наслідком збройної агресії Російської Федерації проти України.

Про це стало відомо «Главком» з рішення судді Тетяни Ягодіної від 13 квітня.

До райсуду звернулася мати загиблого воїна. Вона наполягала, що її син, виконуючи обов'язки військової служби, пов'язані із захистом Батьківщини, поліг внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Через це, на думку позивачки, було порушено невід'ємне право на життя її сина, передбачене статтею 27 Конституції України, ст. 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року.

Представник Російської Федерації на судове засідання не з'явився, при цьому через Посольство вказаної держави був повідомлений належним чином.

Суд з’ясував, що старший солдат Соломчук з 30 серпня 2014 року брав участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей. У вересні 2014 року під час виконання бойових завдань його підрозділ потрапив у засідку. Тоді від вибухового осколкового поранення кісток черепа солдат Соломчук і загинув.

23 травня 2015 року Президент України відзначив його орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

Райсуд перерахував факти збройної агресії Росії проти України, наголосивши, що 15 січня 2015 року Європейський парламент затвердив резолюцію щодо України, в якій засуджено агресивну і експансіоністську політику Росії, що є загрозою єдності та незалежності України; Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи «Зниклі особи під час конфлікту в Україні» від 25 червня 2015 року визнає, що військові дії на частині територій Донецької та Луганської областей України є агресією зі сторони Російської Федерації.

«Суд вважає правильними констатувати, що наслідком саме збройної агресії Російської Федерації відносно України (що є і загальновідомими фактами, а тому не підлягають доказуванню за нормами ч.2 ст.61 ЦПК України), стала окупація частини території України, а саме в тому числі частини Луганської області, де загинув син заявниці. У бойових діях регулярних військ Російської Федерації поблизу м. Щастя Луганської області, і саме цим військам протистояли військові Збройних сил України, що відносились в тому числі і до складу сил та засобів батальонно-тактичних груп, що належали до відання військової частини А0284 в яких, зокрема, і проходив військову службу Володимир Соломчук», - сказано у судовому рішенні.

Феміда також вважає, що Російська Федерація, здійснивши збройну агресію щодо України, порушила норми та принципи Статуту ООН, Загальної декларації прав людини, Будапештського меморандуму, Гельсінського заключного акту наради по Безпеці та Співробітництву в Європі від 1 серпня 1975 р. та Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією.

«Російська Федерація вийшла за межі своїх суверенних прав, гарантованих статтею 2 Статуту ООН, а тому суд вважає її державою-агресором, що, в свою чергу, свідчить про відсутність у неї судового імунітету», - резюмувала суддя Тетяна Ягодіна.

Крім цього, у судовому рішенні зазначено, що встановлення факту збройної агресії Російської Федерації проти України буде породжувати юридичні наслідки, а саме визначення статусу жертви міжнародного збройного конфлікту, виникнення права на справедливу компенсацію з боку Російської Федерації, як держави-агресора.

За даними Міноборони, протягом трьох років проведення АТО загинули 2652 військових.

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