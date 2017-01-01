Холодницький розповів, коли обвинувальний акт у справі Насірова направлять в суд

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Назар Холодницький

Прокуратура також наполягатиме на збільшенні застави для Насірова до 2 млрд грн

Заступник генерального прокурора України - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розраховує, що через два місяці обвинувальний акт щодо відстороненого від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби Романа Насірова буде спрямований до суду.

Про це Холодницький сьогодні заявив в ефірі телеканалу «Інтер», повідомляє «Інтерфакс».

«Детективи НАБУ з процесуальними керівниками антикорупційної прокуратури перед оголошенням підозри на нараді запевнили мене, що їм два місяці терміну достатньо для того щоб це провадження завершити.. І я хочу через два місяці побачити обвинувальний акт», - зазначив керівник САП.

Холодницький також заявив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить Апеляційний суд встановити пропорційну завданими збитками грошову заставу, як альтернативу триманню під вартою в розмірі 2 млрд грн.

«Позиція обвинувачення залишається незмінною, ми будемо вимагати утримання під вартою з альтернативою - внесення застави 2 млрд. грн, тобто сума збитку, яка інкримінується підозрюваному. Ми надали всі докази, які підтверджують на цій стадії кримінального процесу всі ризики, в тому числі і ризик втечі, а саме наявність іншого громадянства», - зазначив очільник САП.

Нагадаємо, 2 березня детективи НАБУ затримали голову ДФС Романа Насірова й оголосили йому підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем), що спричинило шкоду державі на суму близько 2 млрд грн. Кабінет міністрів України усунув Насірова від виконання обов'язків глави ДФС на час проведення розслідування.

Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

Сторона обвинувачення заявила у суді про те, що відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров має громадянство Великої Британії та Угорщини.

Апеляцію Насірова розгляне суддя, що вів справи Єфремова та Корбана