Суддя Чаус попросив політичного притулку в Молдові

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Микола Чаус

Сторона захисту звернулася до президента Молдови із заявою про надання Миколі Чаусу політичного притулку

Захист заарештованого в Кишиневі судді-втікача Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса звернувся до президента Молдови із заявою про надання йому політичного притулку. Інформацію про це «Укрінформу» підтвердив глава Антикорупційної прокуратури Віорел Морар.

«Нині Чауса заарештовано строком на 15 діб після добровільного звернення до правоохоронних органів про незаконний перетин кордону Молдови. Після отримання від Генеральної прокуратури України документів про екстрадицію Чауса ми готуємо необхідні документи для виконання цієї процедури. Разом з тим сторона захисту звернулася до президента Молдови із заявою про надання Миколі Чаусу політичного притулку», – заявив Морар.

Нагадаємо, 2 березня у Кишиневі суд заарештував київського суддю Чауса. Повідомлялося, що Чаус сам здався правоохоронцям у Кишиневі.

Антикорупційна прокуратура Молдови отримала запит від Генпрокуратури України на екстрадицію Чауса.

Раніше Інтерпол оголосив Чауса в міжнародний розшук.

За даними слідства, Чаус отримав хабар у розмірі $150 тис. у справі про торгівлю димедролом. Гроші суддя ховав у літрових банках.

6 вересня 2016 року Верховна Рада дала згоду на затримання і арешт Чауса.