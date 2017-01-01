Антикорупційна прокуратура готова надати Молдові докази злочинів судді Чауса

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САП готова сприяти процесу екстрадиції Чауса

Спеціалізована антикорупційна прокуратура України готова надати докази, що свідчать про кримінальний характер злочинів, скоєних суддею-втікачем Миколою Чаусом, якщо останній буде просити політичний притулок в Молдові.

Про це повідомив голова САП Назар Холодницький.

«Можуть бути такі моменти, коли він буде мотивувати і просити політичного притулку, але все ж таки треба обґрунтувати, в чому його переслідують. У свою чергу, ми в разі надходження запиту з Молдови, готові надати всі докази, які підтверджують неполітичний характер його кримінального переслідування, які підтверджують суто кримінальний, корупційний характер скоєних злочинів. Тому від нас ніякої затримки не буде», — сказав Холодницький.

За його словами, молдовська сторона має право вимагати від України — у антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури — додаткові матеріали в разі необхідності для прийняття рішення щодо екстрадиції.

Холодницький підкреслив, що САП готова сприяти процесу екстрадиції Чауса.

«Ми готові в свою чергу сприяти процесу, ми самі зацікавлені в його якнайшвидшій екстрадиції», — сказав він.

Джерело: Інтерфакс-Україна