Сума зарплатних боргів перевищила 2 млрд грн

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Підприємства Донбасу заборгували майже половину від усіх зарплатних боргів в Україні

Майже половина боргів із заробітної плати в Україні, що утворилися станом на початок травня поточного року, становлять борги підприємств Донецької та Луганської областей, а також підприємств, які наразі знаходяться в зоні АТО та на непідконтрольній території. Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України.

За даними Держстату, загальна сума заборгованості із заробітної плати з урахуванням підприємств, розміщених на непідконтрольній українській владі території, станом на 1 травня 2017 року у порівнянні із сумою заборгованості на 1 квітня 2017 року збільшилась на 115,4 млн грн, або на 5,6% і склала 2,185 млрд гривень.

«Із цієї суми борги у Донецькій та Луганській областях становлять 355,2 млн грн та 535,0 млн грн відповідно. Майже 500 млн грн, або 21,9% – це борги підприємств, що знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції», - йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.

У міністерстві зазначають, що в цілому спостерігається тенденція щодо зменшення заборгованості із заробітної плати.

Як повідомив раніше міністр соцполітики Андрій Рева, за 4 місяці з початку року заробітна плата в Україні зросла на 37 відсотків, на 45 відсотків зросли доходи місцевих бюджетів від податку на доходи фізичних осіб, а станом на 1 травня Пенсійний фонд отримав понад план 7 мільярдів 900 мільйонів гривень.