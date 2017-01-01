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    Танки бойовиків обстріляли Авдіївку й Мар’їнку - штаб

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    Танк бойовиків на Донбасі
    Танк бойовиків на Донбасі

    Терористи гатили із забороненої Мінськими угодами зброї на всіх напрямках

    Із початку доби в зоні АТО зафіксували 39 обстрілів позицій Збройних Сил України.

    Про це повідомляє прес-центр АТО.

    «На Донецькому напрямку з 82 та 120 мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Авдіївку та шахту Бутівку. Окрім того по Авдіївці бив танк. З 82 міліметрових мінометів ворог намагався поцілити по позиціях поруч Луганського», - йдеться в повідомленні.

    На Маріупольському напрямку зі 122 мм артилерійських установок був обстріл позицій поблизу Миколаївки. Танк, 120 мм міномети та БМП вели вогонь по позиціях неподалік Мар’їнки, а з мінометів різних калібрів – поруч Славного. Ворог з гранатометів та стрілецької зброї обстріляв укріплення в районі Гнутового, Павлополя, Широкиного, Водяного.

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    «На Луганському напрямку з мінометів противник бив по силах антитерористичної операції поруч Богуславського, Новоолександрівки, Катеринівки, Попасної та Кримського»,- додали в прес-центрі.

    Нагадаємо, за минулу добу в АТО було понад сто обстрілів, загинули двоє українських військових, 16 зазнали поранень.

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