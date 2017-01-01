Тарасюк обіцяє швидко внести 6 млн грн застави і не тікати з України

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Ігор Тарасюк

Сьогоднішнім рішенням суду екс-керівник ДУСі Ігор Тарасюк задоволений

Колишній керівник Державного управління справами Ігор Тарасюк заявляє, що внесе заставу в розмірі 6 млн 400 тис. грн в обумовлений судовою ухвалою термін і не збирається залишати територію України. Про це він сказав журналістам по завершенню судового засідання, на якому йому було обрано запобіжний захід.

Тарасюк зазначив, що йому невідомо, в чому його підозрює прокуратура, однак сьогоднішнім рішенням суду він задоволений. «Я і мої адвокати ще не мали змоги ознайомитися з матеріалами справи, але рішенням суду я задоволений. Більше я нічого не можу сказати, оскільки взяв зобов'язання не розголошувати таємницю слідства. Я буду знаходитись в Україні і буду працювати. Заставу я внесу», - сказав Тарасюк.

«Відповідаючи на запитання, чи є в нього потрібна сума для внесення застави, Тарасюк зазначив: «Друзі допоможуть. Впродовж 5 днів я вирішу питання застави». Крім того, на запитання журналістів, чи правда, що при обшуку в нього знайшли 1 млн євро, Тарасюк зазначив: «Можна знайти все що завгодно, коли хочеться. Це не мої гроші».

Нагадаємо, Генеральна прокуратура оголосила про підозру Тарасюку через те, що той посприяв легалізації передачі Віктором Ющенком «Межигір'я» Віктору Януковичу.

У розпорядженні «Главкома» опинився документ, який засвідчує цей факт.

Під рішенням про передачу «Межигір'я» з державної власності у приватну стоїть підпис саме чинного на той момент голови Державного управління справами Тарасюка. Дата – 9 липня 2007 року.

Печерський районний суд Києва обрав для Тарасюка запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 6 мільйонів 400 тисяч гривень та зобов’язання носити електронний браслет впродовж 60 діб.