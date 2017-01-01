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    Тарута пояснив, що таке націоналізація у розумінні бойовиків

    • Сьогодні, 06:45
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    Cергій Тарута, народний депутат, екс-голова Донецької ОДА
    Cергій Тарута, народний депутат, екс-голова Донецької ОДА

    Підприємства, які розташовані на непідконтрольній Україні території, експорторієнтовані

    Cергій Тарута, народний депутат, екс-голова Донецької ОДА в інтерв'ю «Главкому»  розповів, що бойовики заробляють на тому, що грабують і ріжуть підприємства на метал.

    «Націоналізація в розумінні бойовиків - це порізати підприємство на металобрухт, а гроші покласти собі в кишеню. Бойовики заробляють на тому, що грабують і ріжуть підприємства на метал. У такому розумінні «націоналізація» - не блеф. А от переорієнтація на Росію - блеф», - вважає Тарута.

    За його словами, підприємства, які розташовані на непідконтрольній Україні території, експорторієнтовані.

    «Для того, щоб експортувати продукцію, потрібно мати сертифікат походження, який видає Торговельна-промислова палата. Без відповідних документів – продавати продукцію неможливо. Тому всі ці підприємства можуть працювати винятково в українському правовому полі», - заявив  нардеп.

    Тарута підкреслив, що йде гібридна війна.

    «У гібридній війні кожна сторона ставить потрібні для себе акценти», - зазначив екс-голова Донецької ОДА.

    Як повідомлялось, бойовики заявили, що на підприємствах з українською юрисдикцією в «ДНР» з 1 березня вводиться зовнішнє державне управління.

    Нагадаємо, 27 лютого ватажки «ДНР» і «ЛНР» Олександр Захарченко та Ігор Плотницький заявили, що так звані республіки введуть зовнішнє управління на підприємствах української юрисдикції і перестануть постачати до України вугілля, якщо Київ не припинить транспортну блокаду Донбасу до початку березня.

    Співробітники Служби безпеки України перехопили розмови ватажка т.зв. «ДНР» Захарченка з начальником управління внутрішньої та зовнішньої політики адміністрації Трапєзніковим, які доводять справжні наміри терористів щодо використання торговельної блокади ОРДЛО.

    Учасники «блокади Донбасу» відмовились вести переговори із Гройсманом.

    Донбас Сергій Тарута
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