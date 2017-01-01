Теракт «Санта-Клаусів»: затримали вже 40 підозрюваних

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Теракт у Стамбулі

Серед затриманих – 20 дітей, більшість із них дівчата

Поліція Туреччини затримала 40 підозрюваних у причетності до теракту в нічному клубі Стамбула 1 січня.

Як повідомляє Hurriyet Daily News з посиланням на інформаційне агентство Dogan, усі затримані можуть бути членами терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ).

«Двадцять дітей, дев'ять чоловіків і 11 жінок, в основному зі Східного Туркестану, Дагестану і Киргизстану були серед затриманих», - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що затримання відбувалися в провінції Ізмір, куди втекли підозрювані після атаки на клуб.

Нагадаємо, в новорічну ніч невідомий відкрив вогонь по відвідувачах стамбульського нічного клубу Reina. В результаті теракту загинули 39 осіб, ще кілька десятків отримали поранення.

Поліція вже встановила особу нападника.