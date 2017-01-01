Теракт у Манчестері: поліція затримала ще одного підозрюваного

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Манчестер у ніч теракту

Затриманий підозрюється у причетності до терористичного акту

Поліція заарештувала ще одного підозрюваного у причетності до теракту, скоєного на концерті Аріани Гранде в Манчестері 22 травня. Про це повідомляє місцева поліція у Twitter.

«Офіцери, що розслідують теракт на «Манчестер Арені», минулої ночі заарештували 24-річного чоловіка в районі Рашем. Він підозрюється у причетності до терористичного акту», - йдеться у повідомленні.

Таким чином, загалом за підозрою в причетності до теракту заарештовано 17 осіб, із них шістьох відпустили без пред'явлення звинувачень, а ще 11 перебувають під слідством.

Нагадаємо, в ніч на 23 травня стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде.

Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборну кампанію через вибух у Манчестері. Кількість загиблих унаслідок теракту – 22 людини. Поранено 59 осіб.

Вибуховий пристрій привів у дію Салман Абеді.

Джерело: Укрінформ