Теракт у Петербурзі: в розшук оголосили двох людей

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Евакуація з метро в Петербурзі

Одна людина заклала бомбу в вагоні метро, інша – залишила бомбу на станції «Площа повстання»

Після вибуху в метро Санкт-Петербурга за підозрою в підготовці терактів у розшук оголошено двох людей. Про це з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє «Інтерфакс».

«За підозрою в підготовці вибухів у розшук оголошено двох людей: одна особа заклала вибуховий пристрій, який спрацював у вагоні метро, а інша - залишила бомбу на станції «Площа повстання», - сказав джерело.

Він нагадав, що другий вибуховий пристрій, замаскований під вогнегасник, було знешкоджено.

Раніше повідомлялосся, що російські ЗМІ починають розкручувати версію про «націоналістів з ближнього зарубіжжя», які підірвали метро в Петербурзі.

Раніше у мережі з'явилося фото чоловіка, який можливо влаштував вибух в метро Санкт-Петербурга.

Як відомо, за попередніми даними, українців серед загиблих у метро Санкт-Петербурга немає.

МЗС України також повідомили номера телефонів консульства у Петербурзі, куди цілодобово можна звертатися по інформацію.

Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі в метро сталося два вибухи: один на станції «Сінна площа», другий – на «Технологічному інституті».

Вибух стався на «синій» гілці. На місці пригоди працює слідча група. Порушено кримінальну справу.

ТАСС повідомляє, що сьогодні президент РФ Путін побував у Санкт-Петербурзі на медіа-форумі.

Як повідомлялося раніше, в петербурзькому метро знайшли ще одну бомбу.

Також стадо відомо, що дівчина заявила про теракти за сім годин до вибуху.