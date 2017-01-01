Терористи «ДНР» заявили про вибух на Авдіївському коксохімі, директор - спростовує

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Російські ЗМІ повідомили, що на Авдіївському коксохімічному заводі стався вибух

На Авдіївському коксохімічному заводі стався вибух у зв'язку з порушенням техніки безпеки. Про це заявили в «оперативному командуванні» самопроголошеної «Донецької народної республіки» («ДНР»), передає «Газета.Ru».

«Тільки що стало відомо, що через порушення техніки безпеки на Авдіївському коксохімі стався вибух газового обладнання, виникла пожежа. Ми не виключаємо, що ЗСУ скористаються даною подією і звинуватять нас в обстрілі, що нібито спричинив загоряння», — заявили в «командуванні «ДНР», посилаючись на дані розвідки.

У свою чергу директор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов спростував цю інформацію.

«Це неправда (повідомлення про вибух - ред.). У нас була зупинка. Вибуху ніякого не було. Хтось написав неправду. Ми продовжуємо працювати», - повідомив Магомедов.

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