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    Терористи на Донбасі знищують позиції «шахта Бутівка»

    • Сьогодні, 19:26
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    Під час обстрілів шахти бойовиками українські військові не постраждали

    Терористи на Донбасі ведуть вогонь з танка і знищують позиції «шахта Бутівка».

    Про це заявив речник штабу АТО Леонід Матюхін в ефірі «Радіо Свобода».

    «Впала символічна споруда шахти – це місце, де ліфт мав опускати шахтарів. Там стояв наш прапор і це напевно дуже нервувало бойовиків. Вони вели вогонь з танка і зараз ця опора впала. З наших хлопців ніхто не постраждав. Прапор теж не пошкоджений. Хлопці сказали, що цей прапор вони встановлять в Донецьку», – зазначив Матюхін.

    Сьогодні близько 6:00 російсько-окупаційні війська активізували обстріли позиції наших військових на околицях Авдіївки.

    Ввечері в Авдіївці було відновлено електропостачання.

    Нагадаємо, в ніч на 25 лютого внаслідок бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії 110 кВ поблизу міста Авдіївка, що призвело до припинення електропостачання міста та Авдіївського коксохімічного заводу. Очікувалося, що російська сторона в СЦКК сьогодні вранці надасть письмові гарантії припинення вогню для ремонтних робіт на ЛЕП.

    Раніше бойовики прицільно обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, яка постачає воду в Авдіївку і навколишні населені пункти, а також Донецьк і Ясинувату.

    Як повідомлялось, сьогодні близько шостої години ранку російсько-терористичні війська активізували обстріли позицій українських військ на околицях Авдіївки.

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