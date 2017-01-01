Терористи на Донбасі знищують позиції «шахта Бутівка»

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Під час обстрілів шахти бойовиками українські військові не постраждали

Терористи на Донбасі ведуть вогонь з танка і знищують позиції «шахта Бутівка».

Про це заявив речник штабу АТО Леонід Матюхін в ефірі «Радіо Свобода».

«Впала символічна споруда шахти – це місце, де ліфт мав опускати шахтарів. Там стояв наш прапор і це напевно дуже нервувало бойовиків. Вони вели вогонь з танка і зараз ця опора впала. З наших хлопців ніхто не постраждав. Прапор теж не пошкоджений. Хлопці сказали, що цей прапор вони встановлять в Донецьку», – зазначив Матюхін.

Сьогодні близько 6:00 російсько-окупаційні війська активізували обстріли позиції наших військових на околицях Авдіївки.

Ввечері в Авдіївці було відновлено електропостачання.

Нагадаємо, в ніч на 25 лютого внаслідок бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії 110 кВ поблизу міста Авдіївка, що призвело до припинення електропостачання міста та Авдіївського коксохімічного заводу. Очікувалося, що російська сторона в СЦКК сьогодні вранці надасть письмові гарантії припинення вогню для ремонтних робіт на ЛЕП.

Раніше бойовики прицільно обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, яка постачає воду в Авдіївку і навколишні населені пункти, а також Донецьк і Ясинувату.

Як повідомлялось, сьогодні близько шостої години ранку російсько-терористичні війська активізували обстріли позицій українських військ на околицях Авдіївки.