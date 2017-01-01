Тіллерсон і Лавров поговорили про розслідування хімічної атаки в Сирії
- Сьогодні, 08:22
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Поки невідомо, чи було українське питання в переліку тем для обговорення глав зовнішньополітичних відомств США й Росії
Глави зовнішньополітичних відомств США й Росії в п'ятницю мали телефонну розмову, під час якої порушили, зокрема, тему міжнародного розслідування в Сирії щодо застосування там бойової хімічної зброї проти мирного населення. Про це йдеться в заяві в.о. речника Державного департаменту США Марка Тонера.
«Держсекретар Тіллерсон провів розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у продовження двосторонніх питань, які обговорювалися під час його візиту до Москви 11-12 квітня», - зазначається в повідомленні.
Державний секретар і міністр закордонних справ обсудили також ряд інших питань, включаючи розслідування в Сирії, що проводиться Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) в контексті застосування в цій країні 4 квітня хімічної зброї. При цьому представник США підтвердив свою підтримку існуючому механізму розслідування ОЗХЗ.
Водночас, в Держдепартаменті США не уточнили, чи було в переліку тем для обговорення українське питання.
Як повідомлялося, 4 квітня по підконтрольному сирійській опозиції місту Хан-Шейхун було завдано авіаудару, внаслідок якого десятки людей загинули від хімічного отруєння. Організація ЮНІСЕФ повідомила про щонайменше 27 убитих дітей.
Згодом у сирійський госпіталь у провінції Ідліб, де лікуються потерпілі від газової атаки, влучила ракета.
У ніч проти 7 квітня президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати удару по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk було випущено з американського корабля в Середземному морі.
Удари були спрямовані проти баз сирійських ВПС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарів.
Джерело: Укрінформ