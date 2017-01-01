Тіллерсон і Лавров поговорили про розслідування хімічної атаки в Сирії

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Рекс Тіллерсон і Сергій Лавров

Поки невідомо, чи було українське питання в переліку тем для обговорення глав зовнішньополітичних відомств США й Росії

Глави зовнішньополітичних відомств США й Росії в п'ятницю мали телефонну розмову, під час якої порушили, зокрема, тему міжнародного розслідування в Сирії щодо застосування там бойової хімічної зброї проти мирного населення. Про це йдеться в заяві в.о. речника Державного департаменту США Марка Тонера.

«Держсекретар Тіллерсон провів розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у продовження двосторонніх питань, які обговорювалися під час його візиту до Москви 11-12 квітня», - зазначається в повідомленні.

Державний секретар і міністр закордонних справ обсудили також ряд інших питань, включаючи розслідування в Сирії, що проводиться Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) в контексті застосування в цій країні 4 квітня хімічної зброї. При цьому представник США підтвердив свою підтримку існуючому механізму розслідування ОЗХЗ.

Водночас, в Держдепартаменті США не уточнили, чи було в переліку тем для обговорення українське питання.

Джерело: Укрінформ