Тіллерсон про відносини з Росією: «Не можна почати з чистого аркуша»

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Рекс Тіллерсон

Нова американська адміністрація почала свою роботу з того листа, що вже є, заявив держсекретар Тіллерсон

Держсекретар США Рекс Тіллерсон вважає неправильним використовувати термін «перезавантаження» в контексті відносин з РФ.

«Я думаю, що такими термінами як «перезавантаження» зловживають. Не можна перезавантажитися. Не можна стерти минуле. Не можна почати з чистого аркуша. І ми не намагаємося розпочати з чистого аркуша», - заявив він в ефірі телеканалу NBC.

«Ми починаємо з того листа, який у нас є. І всіх проблем, які є на цьому аркуші. Ми не скидаємо жодну з них ... Всі вони - частина тих дискусій, які існують у нас з росіянами», - підкреслив глава американської дипломатії.

Тіллерсон зазначив, що існує велика кількість питань, які належить вирішити, щоб налагодити відносини, «якщо це взагалі можливо».

«Я вважаю, що нам належить розглянути весь спектр цих відносин. Є безліч важливих областей, яким необхідно приділити увагу, якщо, звичайно, ми збираємося повернутися до відносин, які, з нашої точки зору, необхідні для безпеки США», - додав держсекретар.

Раніше держсекретар США Рекс Тіллерсон під час переговорів з главою Міністерства зовнішніх справ Росії Сергієм Лавровим наголосив на необхідності прогресу в реалізації Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на сході України.

Джерело: Інтерфакс-Україна