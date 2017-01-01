З миру по нитці – Тимошенко сорочка. Хто і як фінансує «Батьківщину» (ДОСЛІДЖЕННЯ)

Центр «Ейдос»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: LB.ua Юлія Тимошенко

Чим володіє, на що витрачає кошти, яким банкам довіряє найстаріша парламентська партія

Із трошки більше, ніж 6 мільйонів доходів, які партією було отримано за три квартали 2016 року, 5,78 млн грн було внесено на її рахунки фізичними особами як добровільні і благодійні внески. Аналітики центру «Ейдос» розбиралися, чим володіє, на що витрачає кошти, яким банкам довіряє та хто фінансує найбільш народну, за офіційними фінансовими звітами, партію.

Сади деревину – будеш їсти садовину

ВО «Батьківщина» має одну з найбільш розгалужених мереж територіальних осередків зі статусом юридичної особи – 624.

Якщо судити лише за фінансовими звітами, які партія подає до Національного агентства з питань запобігання корупції, саме розгалужена мережа утримує партію. Як показує глибший аналіз, така версія має кілька слабких місць.

За третій квартал до скарбниці партії надійшло трохи більше 4 мільйонів гривень, майже аналогічна сума надходила і у другому кварталі. Це вдвічі більше, ніж партія змогла зібрати за перших три місяці минулого року.

Основними джерелами фінансування партії стали внески від фізичних осіб. Така «благодійність» викликає низку запитань. Увагу привертають підозріло однакові суми у І і ІІ кварталах. Більш ніж тисяча осіб поклали на рахунок партії ідентичну суму – рівно 2000 грн. Багато внесків за цей самий період мають схожі суми: 2010, 2052,02 або ж 2100 грн.

Привертають увагу й дати платежів. Чомусь такі «транші» ідуть системно в якийсь один день. Наприклад, одна сотня внесків надходить 4 квітня, а наступні – 20 і 28 квітня. В перерві ж між цими датами благодійники стороняться переказувати кошти.

Цікаво, що внески робляться навіть сім’ями: 29 квітня по 2000 грн надійшло від Джам Оксани Іванівни та її чоловіка Джама Олега Петровича. Подружжя працює лікарями-педіатрами, а Олег Джам є членом «Батьківщини» та працівником виконкому Бучанської міської ради. У 2015 році ця родина фігурувала у скандалі щодо виділення земельних ділянок.

Не може не викликати захоплення і регулярність, з якою окремі особи здійснюють внески на користь партії. Окремі з них роблять це щомісяця, а то і двічі на місяць. Наприклад, Павлюк В.В. вніс у скарбничку партії 8000 грн рівними частинами – 04.04, 12.05, 30.05, 29.06.

Коли у ІІІ кварталі партія почала зазначати місце проживання платника, це продемонструвало інший цікавий факт. Виявилося, що із 398 внесків, отриманих партією на підтримку своєї діяльності в третьому кварталі, 365 внесено жителями Київської області, 22 – міста Києва і лише 11 із інших регіонів України.

Також зросли суми внесків, окрім традиційних внесків по 2000 грн до скарбниці партії почали надходити суми по 6, 10, 13 тисяч гривень разовими платежами.

Наприклад, Шевель Андрій Хомич 1953 року народження, пенсіонер, член «Батьківщини», житель м. Березань, самотужки збагатив партію лише в ІІІ кварталі на 18 380 грн (два платежі – 21.07.16 і 29.07.16.). У ІІ кварталі його внески були значно скромнішими – два платежі по 2000 грн.

Похизуватися щедрістю внесків може і харківська обласна організація партії. Сумою в 167 850 грн вирішив підтримати у третьому кварталі осередок депутат 6-го і 7-го скликань від БЮТ Данілов Віталій Богданович.

У другому кварталі до фінансування партії долучилися і юридичні особи. 80 000 грн пожертвувало ТОВ «Рейтар», а 90 000 – ТОВ «Експалайт-2004». Обидві юридичні особи розташовані за однією адресою. Кінцевими бенефіціарними власниками цих товариств, усупереч вимогам закону «Про політичні партії в Україні» (п. 3 ч. 1 ст. 15), є іноземці – Ерік Чарльз Далгрена (США), Лі Іші (КНР) та Річард Крістіан Адамс (Південно-Африканська Республіка).

Свої кошти партія тримає у чотирьох банках. Найбільше коштів – 180 тис. грн – лежить у банку «Велес», що належить екс-депутату від «Батьківщини» Костянтину Бондарєву. Цей банк перебував у стані ліквідації за шахрайські дії, але у листопаді суд відновив його діяльність. У своїх виступах голова НБУ назвала банк «Велес» «найбруднішим банком з відмивання коштів».

У Мегабанку Віктора Субботіна партія тримала лише 14 825 грн, а у державному Укргазбанку взагалі не залишалось коштів. На рахунках Фідобанку, який також перебуває у стані ліквідації, лежала 131 гривня.

Як ручки зароблять, так ніжки сходять

У І кварталі витрати партії становили 1,788 млн грн. Левову частку з них було витрачено на оренду офісів (1,38 млн грн), абонплату за послуги зв’язку (107,5 тис. грн) та організацію партійних з’їздів (58 тис. грн).

Цікаво, що у І кварталі зарплатню було прописано у категорії «фінансові зобов’язання» і 64 працівники секретаріату, вочевидь, працювали на голому ентузіазмі.

У ІІ кварталі витрати зросли і становили 2,41 млн грн – загальна сума платежів з рахунків політичної партії. Оренда офісів обійшлася партії в 1,28 млн грн, виплата заробітної плати – у 464 тис. грн. Перельоти Україною становили 217 тис. грн, абонплата за послуги зв’язку – 215 тис. грн.

У ІІІ кварталі загальна сума платежів становила 1,78 млн грн. Основні витрати партії у звітному кварталі: оренда нежилого приміщення – 1,19 млн грн; перельоти по Україні – 149 тис. грн; виплата заробітної плати – 120 тис. грн; оренда майна – 20 тис. грн; оренда площі під стоянку – 1,5 тис. грн.

Нова хатка – нова гадка

У власності «Батьківщини» перебуває лише одне приміщення, що знаходиться у Мукачевому на Закарпатті. За розміром воно відповідає невеликій однокімнатній квартирі (33,4 кв. м) і має вартість, якщо вірити звіту, всього 4 тис. грн.

Окремо від центрального відділення партії львівська обласна партійна організація володіє житловим приміщенням у центрі Львова, на вул. Івана Франка, 16/4, площею 209 кв. м. Балансову вартість приміщення партійці оцінюють лише у 630 тис. грн, або 2900 грн/м2.

Автопарк партії – це 25 легкових автомобілів загальною вартістю 800 тис. грн. Найдорожчим у партії називають Volkswagen Multivan 2008 року – 243 тис. грн. Ціни на всі автомобілі явно занижені порівняно із ринковими на аналогічні моделі. Наприклад, Toyota Land Cruiser 2005 р. оцінена лише в 17,7 тис. грн, хоча його ринкова вартість – від 400 тис. грн.





Таке авто партія оцінила лише у 650 доларів. Фото: favcars.com

Партія орендує три офіси. Два з них розміщені на вул. Турівській та належать ТОВ «МЦ Файнанс» і ТОВ «Екотехпром». Засновником обох є заступник голови партії Олександр Абдуллін, який у січні потрапив під перевірку Генпрокуратури за ймовірну несплату податків. Загальна площа таких приміщень становить 1147,66 кв. м, балансова вартість – 1,39 млн грн.

Ще одне приміщення взято в користування у ФОП Федькевича Володимира Яковича. Воно розташоване на вул. Юрківській, 28, загальна площа – 82,2 кв. м, балансова вартість – 17,4 тис. грн (212 грн/м2). Адреса орендованого житла збігається з адресою засновників ТОВ «Флора-парк», серед яких і власник житла, і, очевидно, його син – Федькевич Максим Володимирович. У 2009 році, за часів прем’єрства Юлії Тимошенко, Максим Федькевич фігурував у скандалі з приводу будівництва житла за рахунок бюджетних коштів (співвласник ТОВ «КВП №3»)

А дніпропетровська обласна організація орендує у Дніпрі нежитлове приміщення площею 823,9 кв. м за адресою вул. Михайла Грушевського, 8. Власницею і орендодавцем цього приміщення є Телегіна Людмила Миколаївна, мати Юлії Тимошенко.

У праві користування партії до 2021 року також перебуватиме автомобіль Mercedes-Benz S600, власником якого є ТОВ «Інтернаціональні індустріальні проекти». Це товариство розміщене за однією адресою із ТОВ «Геофорс», засновниками якого є донька та чоловік Юлії Тимошенко.

На цьому «збіги» не вичерпуються. Так, офіс, за адресою якого зареєстроване дане ТОВ, належить Гулідіну Олексію Миколайовичу, бізнес-партнеру Олександра Тимошенка із ТОВ «Радекс Групп» і ТОВ «Радекс-Трипілля», помічнику народного депутата V скликання Макієнка В.П. від Блоку Юлії Тимошенко.

Якщо вірити звітам, то ВО «Батьківщина» володіє досить скромними статками у вигляді незначних рахунків у банках, невеликого приміщення в одному з райцетрів, а майже всі доходи витрачає на сплату оренди за офіси у Києві і виплату заробітної плати працівникам секретаріату. Головним гарантом фінансового благополуччя БЮТ при цьому стала грошова підтримка партії жителями Київської області.

Зважаючи на таку скромність, тим цікавіше буде подивитися, як партія розпорядиться державними коштами, які наприкінці жовтня було переказано на її рахунки відповідно до закону «Про запобігання і протидію політичній корупції». А це 6,5 мільйона гривень, виділених з податків громадян України.

Заміра Саідова, центр «Ейдос»

Матеріал підготовано аналітиками центру «Ейдос» у рамках проекту «Моніторинг фінансування політичних сил – основа доброчесності української політики» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Фонд не несе відповідальності за зміст матеріалу. Інформація в матеріалі здобута за допомогою сервісу youcontrol.com.ua