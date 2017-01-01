Тисячі львівян прощаються з Любомиром Гузаром

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Любомир Гузар

В останню ходу містом тіло Любомира Гузара везуть на військових автомобілях

Львів прощається з главою Української греко-католицької церкви (до 2011 року) Блаженнішим Любомиром Гузаром.

На Ратуші приспущено державний прапор. До Собору Святого Юра зранку прийшли тисячі людей, щоб віддати останню шану кардиналу.

Як повідомляє «5 канал», після завершення літургії вулицями міста почалася траурна хода, всі вулиці перекриті.

В останню ходу містом тіло Любомира Гузара везуть на військових автомобілях Hummer. Супроводжує ходу Рота почесної варти, воїни Збройних сил України стоять по боках труни із тілом владики.

Опісля похоронний кортеж відправиться у Київ, де похоронять Блаженнішого у понеділок, 5 червня.

Нагадаємо, в середу ввечері глава УГКЦ (2005–2011 рр.) Блаженніший Любомир Гузар помер на 85-му році життя.

В УГКЦ назвали причини смерті Любомира Гузара: після тривалої хвороби. У резиденції у Княжичах під Києвом, де Блаженніший жив останні роки, почалися приготування до його похорону.

В четвер у Львові було оголошено жалобу через смерть Любомира Гузара.

Прощання із предстоятелем Української греко-католицької церкви (УГКЦ) єпископом Любомиром Гузаром відбудеться 5 червня об 11:00 у Патріаршому соборі в Києві.

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