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    Трагедія в Княжичах: притягнуто до відповідальності понад 20 поліцейських

    • Сьогодні, 13:40
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    Місце трагедії в Княжичах
    Місце трагедії в Княжичах

    Нацполіція обіцяє сьогодні назвати посади тих, хто поніс покарання

    Національна поліція України притягнула до дисциплінарної відповідальності 20 поліцейських, винних у перестрілці в Княжичах Київської області. Про це Українським Новинам повідомив заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко.

    «Наказ вже є. Службове розслідування завершено, висновок вже також є... Це понад 20 осіб, притягнутих до дисциплінарної відповідальності», - сказав він.

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    Вакуленко зазначив, що міра покарання у них різна, залежно від дисциплінарного проступку кожного з них.

    Крім того, він підкреслив, що в середу, 18 січня, пізніше Нацполіція повідомить більш детальну інформацію по даній справі, зокрема назве посади тих, хто поніс покарання.

    Нагадаємо, трагедія сталася в ніч на 3 грудня в Княжичах. Як повідомлялося раніше, під час перестрілки загинуло двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД.

    Про всі обставини трагедії читайте тут.

    21 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що наразі 17 правоохоронців підозрюють у причетності до стрілянини у Княжичах.

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