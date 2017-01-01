Трагедія в Княжичах: притягнуто до відповідальності понад 20 поліцейських

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Місце трагедії в Княжичах

Нацполіція обіцяє сьогодні назвати посади тих, хто поніс покарання

Національна поліція України притягнула до дисциплінарної відповідальності 20 поліцейських, винних у перестрілці в Княжичах Київської області. Про це Українським Новинам повідомив заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко.

«Наказ вже є. Службове розслідування завершено, висновок вже також є... Це понад 20 осіб, притягнутих до дисциплінарної відповідальності», - сказав він.

Вакуленко зазначив, що міра покарання у них різна, залежно від дисциплінарного проступку кожного з них.

Крім того, він підкреслив, що в середу, 18 січня, пізніше Нацполіція повідомить більш детальну інформацію по даній справі, зокрема назве посади тих, хто поніс покарання.

Нагадаємо, трагедія сталася в ніч на 3 грудня в Княжичах. Як повідомлялося раніше, під час перестрілки загинуло двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД.

Про всі обставини трагедії читайте тут.

21 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що наразі 17 правоохоронців підозрюють у причетності до стрілянини у Княжичах.