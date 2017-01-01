Трамп дорікнув Обамі, що той був занадто м'який з Росією і дозволив анексувати Крим
- Сьогодні, 16:07
-
Розсилка
Дональд Трамп також прокоментував звинувачення у зв'язках представників його адміністрації зі спецслужбами РФ
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звинуватив екс-президента Барака Обаму в тому, що він допустив анексію Криму. Про це він заявив на своїй сторінці в twitter.
«Крим був завойований Росією в період адміністрації Обами. Обама був занадто м'який з Росією?», - заявив Трамп.
Він також зазначив, що заяви про зв'язки його адміністрації зі спецслужбами Російської Федерації є лише спробою прикрити численні помилки, допущені Хіларі Клінтон в ході своєї виборчої компанії. «Безглузді заяви про зв'язки з Росією не мають сенсу», - свідчить заява президента США.
При цьому він зазначив, що подібним «компроматом» представникам американської преси могли передати співробітники спецслужб. «Точно також як у Росії», - додав Дональд Трамп.
Нагадаємо, прес-секретар Білого дому Шон Спайсер повідомив, що президент США Дональд Трамп очікує, що РФ займеться деэскалацией в Україні і поверне Крим.У МЗС Російської Федерації коментуючи заяву Шона Спайсер заявили, що вважають півострів своїм і повертати його вони не планують