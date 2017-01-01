У Лаврова відреагували на заяву Трампа щодо повернення Криму Україні

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Марія Захарова

Захарова прокоментувала заяву Білого дому про те, що президент США чекає на повернення анексованого півострова Україні

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала заяву Білого дому про те, що президент США Дональд Трамп чекає на повернення окупованого Криму Україні.

«Ми свої території не повертаємо. Крим є територією Російської Федерації», – сказала вона.

Нагадаємо, прес-секретар Білого дому Шон Спайсер повідомив, що президент США Дональд Трамп очікує, що РФ займеться деескалацією в Україні і поверне Крим.

Голова комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Озеров зазначив, що заява Білого дому з приводу повернення Росією окупованого Криму може бути пов'язаною з бажанням адміністрації США «приглушити» невдоволення американців президентом Дональдом Трампом через його нібито проросійську позицію.