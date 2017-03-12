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    Трамп і Путін можуть зустрітися у липні

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    Володимир Путін і Дональд Трамп
    Володимир Путін і Дональд Трамп

    Зустріч може відбутися в рамках саміту G-20 в Гамбурзі

    Зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна і Дональда Трампа може відбутися на саміті G-20 в Гамбурзі у липні. Про це з посиланням на заяву прес-секретаря Путіна повідомляє «РИА-Новости».

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    За словами Дмитра Пєскова, якщо сторони не домовляться про більш ранню дату зустрічі, тоді зустріч Путіна і Трампа може відбутися у Гамбурзі.

    Прес-секретар Путіна також додав, «важливо, що вони (президенти - ред.) сядуть один з одним і почнуть говорити».

    Як відомо, перший телефонний контакт Путіна і Трампа відбувся 28 січня 2017 року.

    Нагадаємо, раніше прес-секретар Білого дому Шон Спайсер повідомив, що президент США Дональд Трамп очікує, що РФ займеться деескалацією в Україні і поверне Крим. 

    До слова, на Банковій вважають, що Порошенку важливо зустрітися з Трампом раніше за Путіна.

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