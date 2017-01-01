Трамп: моє ставлення до Асада дуже сильно змінилося після хіматаки в Сирії

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Дональд Трамп

Президент США заявив, що вбивсто дітей в Сирії справило на нього великий вплив

Президент США Дональд Трамп заявив, що змінив своє особисте ставлення до подій в Сирії та ролі в них Башара Асада після того, як побачив звіти про масову загибель мирних громадян, у тому числі дітей, від застосування режимом бойових хімічних речовин.

Про це Трамп заявив під час спільної з королем Йорданії прес-конференції в середу у Вашингтоні.

«Я скажу вам, що напад на дітей учора мав великий вплив на мене. Великий вплив. Це була жахлива, дуже жахлива річ. Я спостерігав за цим, дивився на все це, немає нічого гіршого за те, що сталося», - висловив свої враження Трамп.

Водночас, він зауважив, що тепер сприймає події в Сирії інакше. «Я скажу вам, це вже сталося, моє ставлення до Сирії і Асада дуже сильно змінилося», - підкреслив президент США.

Він не став говорити, яким буде його новий підхід до ситуації в Сирії, натомість наголосив, що Асад перетнув багато «червоних ліній».

«Коли ви вбиваєте невинних дітей, невинних немовлят, маленьких дітей хімічним газом, який є настільки смертоносним, що люди були шоковані, дізнавшись про те, який саме газ був застосований, це виходить за межі «червоної лінії», багатьох ліній», - зазначив глава Білого дому.

Нагадаємо, 4 квітня по підконтрольному сирійській опозиції місту Хан-Шейхун було завдано авіаудар, внаслідок якого десятки людей загинули від хімічного отруєння. Серед убитих – 20 дітей.

Згодом у сирійський госпіталь в провінції Ідліб, де лікуються постраждалі від газової атаки, влучила ракета.

Комісія ООН почала розслідування хімічної атаки в Сирії.

США звинуватили Росію у хімічній атаці у Сирії. Німеччина також поклала відповідальність за хіматаки в Сирії на Росію та Іран.

Відповідальність за бомбардування сирійського Хан-Шейхуна в провінції Ідліб, внаслідок якого від хімічного отруєння загинули понад 70 людей, лежить на урядовій армії.

Джерело: Укрінформ