  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Трамп на зустрічі з Трюдо захищав свою імміграційну політику

    • Сьогодні, 01:18
    • Розсилка

    Трамп і Трюдо мають різні підходи що питання імміграції

    Президент США Дональд Трамп захищав свою імміграційну політику під час зустрічі з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо у Білому домі.

    «Ми не можемо впускати не тих людей», – зазначив Трамп.

    13 лютого під час спільної прес-конференції Трамп також наголосив, що його адміністрація «корегуватиме» торговельні відносини США і Канади, йдеться зокрема про Північноамериканську зону вільної торгівлі, відому як NAFTA.

    Дональд Трамп і Джастін Трюдо мають різні підходи що питання імміграції.

    Наприкінці січня Трамп підписав указ, який передбачав 90-денну заборону на в’їзд до США громадянам семи країн, 120-денне припинення приймання біженців і зупинення приймання біженців із Сирії на постійно. На початку лютого суд призупинив дію цього указу.

    Прем’єр Канади, натомість, вітає прийом біженців із Сирії та інших країн.

    Джерело: Радіо Свобода
    Читайте також
    Дональд Трамп мігранти Джастін Трюдо
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ