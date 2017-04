Трамп привітав військових США з успішним ударом по Сирії

Американський президент відзначив, що військові добре представили США

Президент США Дональд Трамп привітав американських військових чоловіків і жінок з успішним ударом по авіаційній базі лояльних режиму Башара Асада військ. Про це він написав у Twitter.

Трамп відзначив, що військові добре представили США і весь світ під час цієї атаки.

Congratulations to our great military men and women for representing the United States, and the world, so well in the Syria attack.