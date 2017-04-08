Трамп привітав військових США з успішним ударом по Сирії
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Американський президент відзначив, що військові добре представили США
Президент США Дональд Трамп привітав американських військових чоловіків і жінок з успішним ударом по авіаційній базі лояльних режиму Башара Асада військ. Про це він написав у Twitter.
Трамп відзначив, що військові добре представили США і весь світ під час цієї атаки.
Congratulations to our great military men and women for representing the United States, and the world, so well in the Syria attack.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2017
Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп віддав наказ нанести удар по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk були випущені з американського корабля в Середземному морі.
Удари були спрямовані проти баз сирійських ВВС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарам.
Повідомлялося, що військові бази в Сирії, де розміщуються російські війська, не потрапили під ракетний удар США.
Представник США в ООН Ніккі Гейлі не виключила, що США завдадуть ще ударів по військовій інфраструктурі режиму Башара Асада у Сирії.