Трамп привітав військових США з успішним ударом по Сирії

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Дональд Трамп

Американський президент відзначив, що військові добре представили США

Президент США Дональд Трамп привітав американських військових чоловіків і жінок з успішним ударом по авіаційній базі лояльних режиму Башара Асада військ. Про це він написав у Twitter.

Трамп відзначив, що військові добре представили США і весь світ під час цієї атаки.

Congratulations to our great military men and women for representing the United States, and the world, so well in the Syria attack. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2017

Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп віддав наказ нанести удар по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk були випущені з американського корабля в Середземному морі.