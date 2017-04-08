  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Трамп привітав військових США з успішним ударом по Сирії

    • Сьогодні, 20:20
    • Розсилка
    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Американський президент відзначив, що військові добре представили США

    Президент США Дональд Трамп привітав американських військових чоловіків і жінок з успішним ударом по авіаційній базі лояльних режиму Башара Асада військ. Про це він написав у Twitter.

    Трамп відзначив, що військові добре представили США і весь світ під час цієї атаки.

    Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп віддав наказ нанести удар по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk були випущені з американського корабля в Середземному морі.

    Удари були спрямовані проти баз сирійських ВВС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарам.

    Повідомлялося, що військові бази в Сирії, де розміщуються російські війська, не потрапили під ракетний удар США.

    Представник США в ООН Ніккі Гейлі не виключила, що США завдадуть ще ударів по військовій інфраструктурі режиму Башара Асада у Сирії.

    Читайте також
    Сирія Дональд Трамп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ