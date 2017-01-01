США можуть знову нанести ракетний удар по військовій інфраструктурі в Сирії

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Постійний представник США в Радбезі ООН Ніккі Гейлі

Асад застосував хімічну зброю, бо знав, що Росія його підтримає, заявила постпред США при ООН

США не виключають, що завдадуть ще удари по військовій інфраструктурі режиму Башара Асада у Сирії. Про це в Нью-Йорку заявила постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі, повідомляє «Голос Америки».

«Ми готові зробити більше, однак сподіваємося, що в цьому не буде необхідності», - заявила Гейлі.

Вона додала, що ракетний удар Сполучених Штатів по авіабазі сирійського режиму у відповідь на хіматаку був «зваженим» і «повністю виправданим» кроком.

За словами посла, «Асад зробив це (застосував хімічну зброю), тому що був упевнений, що зможе уникнути наслідків. Він знав, що Росія його підтримає. Однак ситуація різко змінилася».

На думку посла США при ООН, прийшов час перевести ситуацію в Сирії «в нову фазу»: необхідно шукати політичне рішення цього жахливого конфлікту.

Нагадаємо, у п’ятницю ввечері на засіданні Радбезу ООН постпред України Володимир Єльченко заявив, що сирійський режим та його спонсори мають понести відповідальність за хіматаку.

Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп віддав наказ нанести удар по авіабазі в Сирії, з якої, за його словами, була здійснена хімічна атака в провінції Ідліб.

59 ракет класу Tomahawk були випущені з американського корабля в Середземному морі.

Удари були спрямовані проти баз сирійських ВВС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарам.

«Удар є пропорційною відповіддю на «мерзенні дії Башара Асада». Аеродром в Шайрат, по якому були нанесені удари, використовувався для зберігання хімічної зброї та базування урядових ВПС», - повідомили у Пентагоні, додавши відео запуску ракет.

Згодом з’явилися супутникові знімки ракетних ударів США по авіабазі в Сирії.

Повідомлялося, що військові бази в Сирії, де розміщуються російські війська, не потрапили під ракетний удар США.

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв побачив у ракетному ударі США «межу бойових зіткнень з Росією».

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