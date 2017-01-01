Трамп схвалив вступ Чорногорії до НАТО

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Чорногорія-НАТО

Дональд Трамп ратифікував членство Чорногорії в НАТО

Президент США Дональд Трамп ратифікував членство Чорногорії в НАТО. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на Білий дім.

Повідомляється, що Трамп інформує про це сенат США.

Нагадаємо, Сенат США 28 березня остаточно схвалив заявку Чорногорії на вступ в НАТО. За вступ країни до Альянсу проголосували 97 членів верхньої палати, двоє висловилися проти.

Підтримка США щодо наміру Чорногорії вступити в Альянс виявилася доволі потужною, хоча деякі спостерігачі припускали, що лояльна риторика президента Дональда Трампа щодо Росії може призвести до ослаблення підтримки розширення НАТО.

Експерти переконують, що членство Чорногорії в НАТО наблизить країну до політичних і економічних структур Європи, а також посилить роздратування з боку Москви, яка проти розширення Альянсу.

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