  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Трамп схвалив вступ Чорногорії до НАТО

    • Сьогодні, 18:56
    • Розсилка
    Чорногорія-НАТО
    Чорногорія-НАТО

    Дональд Трамп ратифікував членство Чорногорії в НАТО

    Президент США Дональд Трамп ратифікував членство Чорногорії в НАТО. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на Білий дім.

    Повідомляється, що Трамп інформує про це сенат США.

    Нагадаємо, Сенат США 28 березня остаточно схвалив заявку Чорногорії на вступ в НАТО. За вступ країни до Альянсу проголосували 97 членів верхньої палати, двоє висловилися проти.

    Підтримка США щодо наміру Чорногорії вступити в Альянс виявилася доволі потужною, хоча деякі спостерігачі припускали, що лояльна риторика президента Дональда Трампа щодо Росії може призвести до ослаблення підтримки розширення НАТО.

    Експерти переконують, що членство Чорногорії в НАТО наблизить країну до політичних і економічних структур Європи, а також посилить роздратування з боку Москви, яка проти розширення Альянсу.

    Читайте також статтю Новий балканський розклад: ЄС втрачає, Росія здобуває

    Читайте також
    НАТО Чорногорія Дональд Трамп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ