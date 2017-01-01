Сенат США дав «зелене світло» членству Чорногорії в НАТО

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Чорногорія стане членом НАТО

97 сенаторів проголосували за завершення дебатів щодо членства Чорногорії в НАТО

Сенат США проголосував переважною більшістю голосів за те, щоб схвалити заявку Чорногорії на вступ країни в НАТО, відкривши таким чином балканській країні дорогу до військового Альянсу.

27 березня 97 сенаторів проголосували за завершення дебатів і дозвіл на голосування наприкінці цього тижня про ратифікацію членства Чорногорії в НАТО. Лише два голоси проти висловили сенатори-республіканці Ренд Пол і Майк Лі.

Остаточне голосування відбуватиметься у верхній палаті Конгресу США. Як тільки це відбудеться, Іспанія залишиться єдиною країною в Альянсі з 28-ми членів, що має схвалити прохання Чорногорії щодо офіційного членства.

Підтримка США щодо наміру Чорногорії вступити в Альянс виявилася доволі потужною, хоча деякі спостерігачі припускали, що лояльна риторика президента Дональда Трампа щодо Росії може призвести до ослаблення підтримки розширення НАТО.

Експерти переконують, що членство Чорногорії в НАТО наблизить країну до політичних і економічних структур Європи, а також посилить роздратування з боку Москви, яка проти розширення Альянсу.

Як повідомлялося, двоє лідерів проросійської опозиції в Чорногорії, які недавно втратили парламентський імунітет, звернулися до чільного радника Білого дому США з проханням допомогти зірвати вступ балканської країни до НАТО, який іще має ратифікувати Конгрес США.

Державний секретар США Рекс Тіллерсон звернувся до лідерів Сенату з закликом схвалити пропозицію про вступ Чорногорії до НАТО.

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Джерело: Радіо Свобода