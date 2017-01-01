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    Сенат США дав «зелене світло» членству Чорногорії в НАТО

    • Сьогодні, 09:38
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    Чорногорія стане членом НАТО
    Чорногорія стане членом НАТО

    97 сенаторів проголосували за завершення дебатів щодо членства Чорногорії в НАТО

    Сенат США проголосував переважною більшістю голосів за те, щоб схвалити заявку Чорногорії на вступ країни в НАТО, відкривши таким чином балканській країні дорогу до військового Альянсу.

    27 березня 97 сенаторів проголосували за завершення дебатів і дозвіл на голосування наприкінці цього тижня про ратифікацію членства Чорногорії в НАТО. Лише два голоси проти висловили сенатори-республіканці Ренд Пол і Майк Лі.

    Остаточне голосування відбуватиметься у верхній палаті Конгресу США. Як тільки це відбудеться, Іспанія залишиться єдиною країною в Альянсі з 28-ми членів, що має схвалити прохання Чорногорії щодо офіційного членства.

    Підтримка США щодо наміру Чорногорії вступити в Альянс виявилася доволі потужною, хоча деякі спостерігачі припускали, що лояльна риторика президента Дональда Трампа щодо Росії може призвести до ослаблення підтримки розширення НАТО.

    Експерти переконують, що членство Чорногорії в НАТО наблизить країну до політичних і економічних структур Європи, а також посилить роздратування з боку Москви, яка проти розширення Альянсу.

    Як повідомлялося, двоє лідерів проросійської опозиції в Чорногорії, які недавно втратили парламентський імунітет, звернулися до чільного радника Білого дому США з проханням допомогти зірвати вступ балканської країни до НАТО, який іще має ратифікувати Конгрес США.

    Державний секретар США Рекс Тіллерсон звернувся до лідерів Сенату з закликом схвалити пропозицію про вступ Чорногорії до НАТО.

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    Джерело: Радіо Свобода

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