Трамп: Вашингтон та Пекін можуть порозумітися

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За словами президента США, це також принесе велику вигоду Японії

Президент США Дональд Трамп вважає, що Вашингтон і Пекін можуть порозумітися і вже перебувають на шляху до цього.

«Як більшість з вас знають, у мене вчора відбулася дуже, дуже хороша розмова з президентом Китаю. Це була дуже тепла розмова. Ми перебуваємо в процесі того, щоб добре порозумітися. Я думаю, це також принесе велику вигоду Японії», - сказав Трамп на прес-конференції за підсумками переговорів з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе.

Трамп також пообіцяв чесну світову торгівлю і боротьбу зі штучною девальвацією, яка використовується для підтримки експортерів, але може призвести до «валютних війн», коли різні країни намагаються штучно занизити курси своїх валют.

«Стосовно девальвації валюти, я давно скаржився на цей рахунок. Думаю, в кінцевому підсумку і, швидше за все, набагато швидше, ніж багато хто думає, будемо на майданчику рівних можливостей ...» - сказав Трамп.

«Це повинно бути чесним, і ми зробимо це чесним», - додав він.

Як повідомляв раніше Білий дім, в четвер пізно ввечері телефонна розмова між Трампом і головою КНР Сі Цзіньпіном була «надзвичайно сердечною».