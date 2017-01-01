Туреччина в ООН розкритикувала Нідерланди за порушення прав жінок

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Фатма Бетуель Сайан Кайа

За словами міністра, обмеживши пересування жінки-міністра, яка володіє дипломатичною недоторканністю, Голандія грубо порушила міжнародні угоди, в тому числі на рівні ООН

Міністр у справах сім'ї та соціальної політики Туреччини Фатма Бетуель Сайан Кайа у своєму виступі в ООН засудила дії влади Нідерландів, які наклали заборону на її зустріч з представниками турецької громади в Роттердамі.

Про це повідомляє «Анабу».

«На противагу принципам демократії, влада Нідерландів не пустили жінку-міністра в генконсульство своєї ж країни в Роттердамі. Були грубо порушені свободи слова, зборів і пересування. Позиція Гааги яскраво демонструє той факт, що в 2017 році в центрі Європи все ще мають місце серйозні проблеми з питання забезпечення прав і свобод жінок», - сказала глава турецького міністерства.

За її словами обмеживши свободу слова і пересування жінки-міністра, яка володіє дипломатичною недоторканністю, Голандія грубо порушила численні міжнародні угоди, в тому числі на рівні ООН.

«Співробітникам спецназу, які оточили мою машину, був даний наказ відкрити вогонь. Етнічні турки, які зібралися на зустріч зі мною, зіткнулися з брутальним поводженням. Від імені своєї країни і всіх жінок засуджую расизм і ксенофобію. Світова спільнота не має зберігати мовчання щодо цього кричущого беззаконня», - наголосила Фатма Бетуель Сайан.

Міністр також рішуче засудила рішення Європейського суду про визнання законним заборони на носіння хіджабу на робочому місці. Вона заявила, що це рішення лише зміцнює позиції радикалів в Європі.

Нагадаємо, Туреччина погрожує ЄС скасувати угоду щодо біженців.

Упродовж останніх днів відносини між Туреччиною і ЄС загострилися після заборони Нідерландів і Німеччини щодо проведення турецькими політиками мітингів перед референдумом 16 квітня, який має на меті розширення повноважень президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

Напередодні у Європарламенті закликають заморозити переговори з Туреччиною про вступ до ЄС.