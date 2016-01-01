Туристів з Росії у Туреччині просять не покидати готелів

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19 грудня посол Росії в Туреччині Андрій Карлов був убитий в результаті нападу на відкритті виставки

Російським туристам в Туреччині не радять без необхідності покидати місця проживання.

Про це повідомляється на сайті Ростуризму.

Ця заява відомства пов’язана із вбивством посла Росії в Туреччині.

«Ростуризм просить російських туристів, які перебувають на території Туреччини, проявляти обережність, уникати місць масового скупчення людей, без необхідності не залишати місць проживання», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, посол Росії у Туреччині Андрій Карлов зазнав вогнепального поранення на художній виставці в столиці Туреччини Анкарі, він госпіталізований у критичному стані.

Напад стався під час відкриття виставки у центрі сучасного мистецтва, коли посол виголошував промову з трибуни.

Крім нього, поранені також кілька людей.

Як повідомляється, турецькі правоохоронці вбили людину, яка вчинила напад на посла РФ в Анкарі Андрія Карлова.

Перед цим нападник заявив, що живим не покине будівлю. Теракт назвав актом відплати за дії Росії в Алеппо.

Згодом, в МЗС РФ підтвердили, що Андрій Карлов помер.