Туристів з Росії у Туреччині просять не покидати готелів
- 20 Грудня, 02:58
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Розсилка
19 грудня посол Росії в Туреччині Андрій Карлов був убитий в результаті нападу на відкритті виставкиРосійським туристам в Туреччині не радять без необхідності покидати місця проживання.
Про це повідомляється на сайті Ростуризму.
Ця заява відомства пов’язана із вбивством посла Росії в Туреччині.
«Ростуризм просить російських туристів, які перебувають на території Туреччини, проявляти обережність, уникати місць масового скупчення людей, без необхідності не залишати місць проживання», – сказано в повідомленні.
Нагадаємо, посол Росії у Туреччині Андрій Карлов зазнав вогнепального поранення на художній виставці в столиці Туреччини Анкарі, він госпіталізований у критичному стані.
Напад стався під час відкриття виставки у центрі сучасного мистецтва, коли посол виголошував промову з трибуни.
Крім нього, поранені також кілька людей.
Як повідомляється, турецькі правоохоронці вбили людину, яка вчинила напад на посла РФ в Анкарі Андрія Карлова.
Перед цим нападник заявив, що живим не покине будівлю. Теракт назвав актом відплати за дії Росії в Алеппо.
Згодом, в МЗС РФ підтвердили, що Андрій Карлов помер.