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    Туристів з Росії у Туреччині просять не покидати готелів

    • 20 Грудня, 02:58
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    19 грудня посол Росії в Туреччині Андрій Карлов був убитий в результаті нападу на відкритті виставки

    Російським туристам в Туреччині не радять без необхідності покидати місця проживання.

    Про це повідомляється на сайті Ростуризму.

    Ця заява відомства пов’язана із вбивством посла Росії в Туреччині.

    «Ростуризм просить російських туристів, які перебувають на території Туреччини, проявляти обережність, уникати місць масового скупчення людей, без необхідності не залишати місць проживання», – сказано в повідомленні.

    Нагадаємо, посол Росії у Туреччині Андрій Карлов зазнав вогнепального поранення на художній виставці в столиці Туреччини Анкарі, він госпіталізований у критичному стані.

    Напад стався під час відкриття виставки у центрі сучасного мистецтва, коли посол виголошував промову з трибуни.

    Крім нього, поранені також кілька людей.

    Як повідомляється, турецькі правоохоронці вбили людину, яка вчинила напад на посла РФ в Анкарі Андрія Карлова.

    Перед цим нападник заявив, що живим не покине будівлю. Теракт назвав актом відплати за дії Росії в Алеппо.

    Згодом, в МЗС РФ  підтвердили, що Андрій Карлов помер.

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