Ердоган поговорив по телефону з Путіним у зв'язку з убивством російського посла в Анкарі
- 19 Грудня, 21:14
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Посол Росії у Туреччині Андрій Карлов зазнав вогнепального поранення на художній виставці в Анкарі
Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом Туреччини Тайіпом Ердоганом по телефону.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційний турецька джерело.
Подробиці переговорів Путіна і Ердогана поки не повідомляються.
Нагадаємо, посол Росії у Туреччині Андрій Карлов зазнав вогнепального поранення на художній виставці в столиці Туреччини Анкарі, він госпіталізований у критичному стані.
Напад стався під час відкриття виставки у центрі сучасного мистецтва, коли посол виголошував промову з трибуни.
Крім нього, поранені також кілька людей.
Як повідомляється, турецькі правоохоронці вбили людину, яка вчинила напад на посла РФ в Анкарі Андрія Карлова.
Перед цим нападник заявив, що живим не покине будівлю. Теракт назвав актом відплати за дії Росії в Алеппо.
Згодом, в МЗС РФ підтвердили, що Андрій Карлов помер.