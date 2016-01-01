Ердоган поговорив по телефону з Путіним у зв'язку з убивством російського посла в Анкарі

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Посол Росії у Туреччині Андрій Карлов зазнав вогнепального поранення на художній виставці в Анкарі

Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом Туреччини Тайіпом Ердоганом по телефону.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційний турецька джерело.

Подробиці переговорів Путіна і Ердогана поки не повідомляються.

Нагадаємо, посол Росії у Туреччині Андрій Карлов зазнав вогнепального поранення на художній виставці в столиці Туреччини Анкарі, він госпіталізований у критичному стані.

Напад стався під час відкриття виставки у центрі сучасного мистецтва, коли посол виголошував промову з трибуни.

Крім нього, поранені також кілька людей.

Як повідомляється, турецькі правоохоронці вбили людину, яка вчинила напад на посла РФ в Анкарі Андрія Карлова.

Перед цим нападник заявив, що живим не покине будівлю. Теракт назвав актом відплати за дії Росії в Алеппо.

Згодом, в МЗС РФ підтвердили, що Андрій Карлов помер.