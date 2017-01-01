  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У 2016 році український експорт до італійського регіону Венето сягнув $500 млн

    • Сьогодні, 15:00
    • Розсилка
    Товарообіг Україна-Венето&nbsp;
    Товарообіг Україна-Венето 

    Товарообіг Україна-Венето перевищував товарообіг нашої країни з такими країнами як Болгарія або Греція

    Український експорт до італійського регіону Венето у 2016 році перевищив наш експорт до Великої Британії, Франції чи Австрії. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook посол України в Італії Євген Перелигін.

    Він зазначив, що «української-італійське економічне співробітництво вийшло на такий рівень, коли для презентації потенціалу двосторонньої співпраці нам залюбки надають найкращі зали».

    Читайте також

    «Вчора у чудовому палаці Ca' Vendramin у Венеції, де ще 500 років тому було відкрито перше в Європі казіно, у присутності регіональної влади та підприємців Венето презентував результати та перспективи двосторонньої співпраці. При цьому величезний інтерес місцевого бізнесу до економічної співпраці з Україною базується на тому факті, що у минулому році український експорт до цього регіону сягнув близько 500 млн дол. США, а товарообіг Україна-Венето перевищував товарообіг нашої країни з такими країнами як Болгарія або Греція, або Данія чи Норвегія, або Португалія, чи Сербія, або Фінляндія чи Швеція», - повідомив Перелигін.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    У 2016 році український експорт до італійського регіону Венето сягнув $500 млн
    У 2016 році український експорт до італійського регіону Венето сягнув $500 млн
    У 2016 році український експорт до італійського регіону Венето сягнув $500 млн
    У 2016 році український експорт до італійського регіону Венето сягнув $500 млн
    У 2016 році український експорт до італійського регіону Венето сягнув $500 млн
    У 2016 році український експорт до італійського регіону Венето сягнув $500 млн
    У 2016 році український експорт до італійського регіону Венето сягнув $500 млн

    Як повідомлялося, негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в 2016 році становило $2,886 млрд, тоді як у 2015 році воно було позитивним у розмірі $610,7 млн

    Читайте також
    експорт Італія Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ