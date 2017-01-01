У 2016 році український експорт до італійського регіону Венето сягнув $500 млн

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Товарообіг Україна-Венето

Товарообіг Україна-Венето перевищував товарообіг нашої країни з такими країнами як Болгарія або Греція

Український експорт до італійського регіону Венето у 2016 році перевищив наш експорт до Великої Британії, Франції чи Австрії. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook посол України в Італії Євген Перелигін.

Він зазначив, що «української-італійське економічне співробітництво вийшло на такий рівень, коли для презентації потенціалу двосторонньої співпраці нам залюбки надають найкращі зали».

«Вчора у чудовому палаці Ca' Vendramin у Венеції, де ще 500 років тому було відкрито перше в Європі казіно, у присутності регіональної влади та підприємців Венето презентував результати та перспективи двосторонньої співпраці. При цьому величезний інтерес місцевого бізнесу до економічної співпраці з Україною базується на тому факті, що у минулому році український експорт до цього регіону сягнув близько 500 млн дол. США, а товарообіг Україна-Венето перевищував товарообіг нашої країни з такими країнами як Болгарія або Греція, або Данія чи Норвегія, або Португалія, чи Сербія, або Фінляндія чи Швеція», - повідомив Перелигін.

Як повідомлялося, негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в 2016 році становило $2,886 млрд, тоді як у 2015 році воно було позитивним у розмірі $610,7 млн