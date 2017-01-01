У Гройсмана похвалились тим, що підприємства Порошенка експортували багато цукру

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Покращення якості сировини дало змогу у поточному сезоні отримати 6,9 тонн цукру з одного гектару, а це втричі більше, ніж у 2010 році

Україна у 2016/2017 маркетинговому році у порівнянні з попереднім періодом збільшила експорт цукру у 33 рази – до 344 тисяч тонн. Про це повідомив міністр агарної політики та продовольства України Тарас Кутовий, інформує прес-служба Кабміну.

За словами міністра, покращення якості сировини дало змогу у поточному сезоні отримати 6,9 тонн цукру з одного гектару, а це втричі більше, ніж у 2010 році. Завдяки зростанню врожайності у 2016 році валовий збір цукрових буряків із площі 290 тис. га склав 13,2 млн тонн.

«2016 рік можна визначити як рік чіткої динаміки. На 25% до попереднього року збільшилися площі під цукровим буряком, на 30% - виробництво цукросировини, на 40% - виробництво цукру. Така динаміка вражає, якщо говорити про світову практику», - зазначив очільник аграрного міністерства.

Як повідомлялось, в десятку лідерів-експортерів вітчизняного цукру увійшли підприємства «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» та «Продовольча компанія Поділля», які входять в групу підприємств «Агропродінвест», співвласником якої є президент України Петро Порошенко.