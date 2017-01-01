У батальоні «Донбас» спростовують участь бійців у перестрілці в Харкові

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У ЗМІ повідомлялось, що «ветерани батальйону Донбас стріляли в активістів Східного корпусу»

Бійці батальону «Донбас» не брали участь у перестрілці у Харкові. Про це повідомила прес-служба «Внутрішнього корпусу батальону Донбас».

«Зазначений у публікаціях боєць з позивним «Іспанець» дійсно служив в батальйоні НГУ Донбас, навесні 2016 року демобілізувався і більше ніякого відношення до служби в «Донбасі», а тим більше до Блокади торгівлі з окупантами не має. Наскільки вдалося дізнатися після демобілізації «Іспанець» працював в якійсь харківської охоронній фірмі. Заяви про Мураєва як організатора цього інциденту не спростовуємо і не підтверджуємо - поки що просто не маємо інформації. Однак, знаючи цинізм влади, не виключено, що це може виявитися спланованою провокацією з метою дискредитації доброго імені бійців та ветеранів Донбасу», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Олексіївському житловому масиві у Харкові сталися збройні сутички між особами у військовій формі.