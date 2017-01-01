У «Батьківщині» кажуть, що матері полонених готові видерти Савченко очі

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Савченко хоче зробити все можливе, щоб витягти хлопців звідти. Не виключено, що в неї тепер є такий внутрішній комплекс – Євтушок

Нардепа Надію Савченко зачіпає те, що вона змогла вийти на волю з російського полону, а багато українців там лишаються. Таку думку висловив народний депутат фракції «Батьківщина» Сергій Євтушок, пише «Цензор».

«Я бачив на власні очі, як її зустрічають матері полонених. Дехто готовий їй видерти очі. Тому, певно, вона хоче зробити все можливе, щоб витягти хлопців звідти. Не виключено, що в неї тепер є такий внутрішній комплекс», – зазначив він.

Євтушок також додав, що для визволення Савченко було зроблено все можливе: «Батьківщина», яка включила її в список, парламент, який підтримував своїми голосуваннями, ПАРЄ, де дали додатковий імунітет, президент, який дав Героя України. Всі бажали одного – витягти її з російської в’язниці».

Як раніше повідомлялось, Савченко закликала до зустрічі із бойовиками. «Ворогуючим сторонам потрібно зустрічатися, якщо вони хочуть знайти порозуміння і вирішення конфлікту. Навіть ставлячи ультиматум, потрібно зустрічатися. Тому цей процес треба запустити потужніше. І, незважаючи на те, що війна може продовжитися, має бути гуманітарне вікно для обміну всіх на всіх», – сказала нардеп.